Priolo Gargallo, trovato con droga e due pistole: arrestato 31enne

Il 31enne Emilio Cristian Contavalle, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo della Compagnia di Siracusa per possesso di arma modificata e idonea allo sparo e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, dopo una accurata attività info-investigativa, hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell'uomo trovando, all’interno dell’armadio della camera da letto, una pistola calibro 9 modello “Bruni” in buone condizioni e perfettamente funzionante, con canna modificata ed idonea allo sparo, e un caricatore contenente alcune cartucce dello stesso calibro. Sempre all’interno dell’armadio, sono state trovate altre cartucce sfuse e una pistola a salve con tappo rosso amovibile.

Trovate anche otto dosi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga, oltre a banconote di vario taglio per un totale di 1675 euro, verosimile provento di pregressa attività di spaccio. Contavalle dopo l’arresto è stato condotto presso il carcere di Noto mentre sull'arma trovata saranno condotte verifiche tecnico-balistiche per accertare se sia stata utilizzata o meno in passato per fatti delittuosi.

