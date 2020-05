Un 52enne di Palazzolo Acreide, L.R.R., è stato denunciato dagli agenti della Squadra Mobile per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti.

L’uomo, già conosciuto alle forze di polizia, durante un controllo per strada, è stato trovato in possesso di 18 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 12 grammi, e di 6 grammi di cocaina.

