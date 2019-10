Incidente sulla statale Buccheri-Palazzolo, scontro tra auto e moto

Scontro tra auto e moto sulla statale 124 Buccheri – Palazzolo, all’altezza dell’ingresso di Buccheri. Un giovane di 28 anni in sella a un moto si è schiantato contro un'auto a bordo della quale si trovavano un uomo e una donna incinta.

Non sono state registrate vittime e nessuno dei passeggeri è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una proveniente da Buccheri e l'altra di supporto da Palazzolo, che hanno trasferito le tre persone coinvolte nell'incidente all'Umberto I di Siracusa. Giunti anche i carabinieri per i rilievi al fine di accertare l’esatta dinamica.

Secondo una prima ricostruzione, l'impatto sarebbe stato provocato da un errore di manovra dell'automobilista che, essendosi accorto dell'arrivo del centauro, avrebbe invertito senso di marcia tagliandogli la strada.

