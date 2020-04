Coronavirus, chiusi tre reparti all'ospedale di Siracusa: personale in quarantena

I reparti di Medicina, Geriatria e Stroke unit dell’ospedale di Siracusa «sono chiusi, da oggi fino a data da destinarsi, per la sanificazione ed il personale operante in regime di quarantena». Lo prevede una circolare della direzione del Sues 118 di Catania, Siracusa e Ragusa che rende conto del contagio sviluppatosi all’ospedale di Siracusa, al centro di una bufera sulla gestione dell’emergenza Covid-19.

Una situazione che ha fatto registrare alcuni esposti in procura, tra cui quello per la morte del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto. Proprio sul decesso di Rizzuto, la Regione ha istituito una commissione di inchiesta mentre l’Asp di Siracusa ha di recente sostituito il direttore del presidio ospedaliero con un team composto da tre medici che ha già presentato un nuovo piano per contenere il contagio da coronavirus. Prima di quei reparti, il virus aveva colpito quelli di Cardiologia, del Pronto soccorso e Oncologia.

