Il Coronavirus ha dimezzato il numero di medici in forza alla Stroke Unit dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, l’unità che si occupa dei pazienti affetti da ictus. Generalmente sono operativi 4 medici in reparto ma, al momento, in due sono risultati positivi al Covid 19 e si trovano in quarantena.

