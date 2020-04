Coronavirus, chi pescava e chi lavava l'auto: denunce a Pasqua nel Siracusano

Diverse le violazioni riscontrate dai carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa durante i controlli nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. A Siracusa sono stati controllate e sanzionate diverse persone che passeggiavano lungo le vie cittadine senza alcuna giustificata motivazione. Fra queste, due hanno dichiarato di trovarsi fuori dall’abitazione perchè, stanchi di rimanere a casa, si stavano recando a pescare;

A Sortino alcune persone sono state sanzionate perché si stavano recando presso le proprie seconde case mentre ad Augusta sono stati controllati e sanzionati numerosi soggetti perché sorpresi a circolare lungo le vie cittadine senza alcun valido motivo. Scoperto pure un uomo che effettuava consegne di torte e dolci a domicilio violando i divieti.

A Lentini sono stati sanzionati alcuni soggetti originari dell’Europa dell’Est perché sorpresi sulla pubblica via ad effettuare una grigliata mentre ad Avola sono stati controllati e sanzionati numerose persone perché sorpresi a circolare lungo le vie cittadine asserendo di essere fuori dell’abitazione per sbrigare delle commissioni per sé o per amici; altri invece sono stati sanzionati perché sorpresi a circolare in bicicletta. A Rosolini sono stati controllati e sanzionati alcuni soggetti extracomunitari sorpresi a girovagare lungo le vie cittadine, asserendo di essere in giro per lavare la loro autovettura.

A Priolo Gargallo, Solarino, Floridia, Villasmundo, Carlentini, Francofonte, Buccheri, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide e Pachino, sono stati controllati e sanzionati diversi soggetti perché sorpresi a circolare lungo le vie cittadine. Alcuni di essi persino fuori dal proprio comune di residenza, senza alcuna giustificata motivazione.

