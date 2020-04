Augusta, rubano all'interno di un cantiere navale: due arresti

Avevano rubato all’interno di un cantiere navale, in contrada San Lorenzo, numerosi barattoli di vernice con utensileria industriale specifica per barche ma sono stati arrestati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta. In manette sono finiti Salvatore Stelo, 41enne, e Daniele Del Fiume, 25enne, entrambi noti alle forze dell'ordine.

La refurtiva, completamente recuperata e del valore di circa 8 mila euro, è stata restituita al legittimo proprietario. I due arrestati sono stati anche sanzionati per aver circolato senza valida motivazione, in violazione delle norme anti Coronavirus.

