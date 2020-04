Priolo, catanese arrestato per spaccio di droga

Un 40enne catanese, Giuseppe La Rocca, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo della Compagnia carabinieri di Siracusa per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un panetto solido di marijuana dal peso complessivo di 120 grammi, 25 dosi di marijuana per un peso complessivo di 25 grammi, verosimilmente pronte per essere vendute ad assuntori locali e, infine, 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.

© Riproduzione riservata