Siracusa, trovato in possesso di eroina e hashish: arrestato

Il 45enne Biagio Iapichino è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siracusa per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, durante una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 7 ovuli di sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di 111 grammi, 1 panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 56 grammi, 1 bilancino di precisione e vario materiale dedito al confezionamento della sostanza stupefacente e, infine, la somma contanti di 2.710 euro quale verosimile provento dell’attività di spaccio.

Iapichino, ultimate le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria di Siracusa, e nel rispetto delle norme previste dai sopramenzionati decreti è stato anche sanzionato perchè si aggirava per le vie cittadine senza alcun valido motivo, comprovata urgenza o motivo di salute.

