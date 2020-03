Picnic a Siracusa nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus: 7 denunciati

Nonostante le disposizioni anti-coronavirus, 7 giovani siracusani (4 uomini e 3 donne) hanno deciso ieri, nel primo pomeriggi, di partecipare ad un picnic all’aperto, sotto i portici di un edificio popolare, sito nei pressi di via Luigi Cassia.

Gli Agenti delle Volanti, che controllano il territorio per far applicare le nuove disposizioni, li hanno scoperti e denunciati. Tra i sette c'era anche un ragazzo sottoposto alla sorveglianza speciale di polizia, che è stato anche denunciato per aver violato questa misura.

