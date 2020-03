Coronavirus, altra vittima in Sicilia: morto Calogero Rizzuto, direttore del Parco archeologico di Siracusa

È morto nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Siracusa il direttore del parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto.

L’uomo, 65 anni, era ricoverato da un paio di settimane dopo essere risultato positivo al coronavirus. Poco dopo aver avvertito i sintomi, Rizzuto, che ha ricoperto il ruolo anche di soprintendente ai beni culturali, si è sottoposto all’esame dei tamponi che hanno confermato l’infezione al Covid-19.

A seguito dell’esito del test, la sua famiglia è stata messa in quarantena. Erano scattati subito altri accertamenti per capire con quante persone era entrato in contatto. Nelle ultime ore le condizioni del direttore del Parco archeologico si erano aggravate.

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime profondo cordoglio per la morte di Calogero Rizzuto, il direttore del Parco archeologico di Siracusa, deceduto stamane a causa del coronavirus. "Lo avevo conosciuto alcuni mesi fa - dice Musumeci - apprezzandone, da subito, le sue qualità umane e professionali, per questo motivo lo avevo nominato per rilanciare l'area archeologica aretusea. Con la sua scomparsa, la Regione perde un dirigente serio e capace. Alla famiglia vanno le condoglianze del governo regionale".

Il presidente, il consigliere delegato, il sovrintendente, i membri del Consiglio di amministrazione e tutto il personale della Fondazione Inda esprimono "profondo cordoglio" per l’improvvisa scomparsa dell’architetto Calogero Rizzuto, presidente del Parco archeologico di Siracusa, e si uniscono alla famiglia nel ricordo "dell’uomo di cultura, collaboratore prezioso e custode integerrimo del patrimonio archeologico della città".

