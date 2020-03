Coronavirus, circolo ricreativo aperto oltre l'orario consentito: 6 denunce a Francofonte

Un locale utilizzato da un’associazione culturale è stato trovato aperto ieri, a Francofonte, oltre l’orario consentito e al suo interno erano presenti 5 persone, disattendendo così le misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

I carabinieri hanno fatto sospendere l’attività e hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa per inosservanza di un provvedimento dell’autorità (art. 650 c.p.) sia il rappresentante legale del circolo ricreativo sia le 5 persone che si trovavano all’interno, che vi si erano recate non certo per motivi di necessità.

