Lo avvicinano e lo derubano. È stato un anziano di Francofonte la vittima di due rumene, residenti a Lentini e già note ai carabinieri per furti e rapine, che con destrezza gli si sono prima accostate per poi sottrargli i 45 euro che l'uomo teneva nelle tasche dei pantaloni.

I militari hanno denunciato le due donne per furto e per loro è stata avviata la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

