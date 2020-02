Spaccia la droga nell'androne di un palazzo, un arresto a Siracusa

Spacciava nell'androne di un palazzo ma è stato sorpreso e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile, coadiuvati da unità cinofile della Polizia di Stato di Catania.

Ieri i poliziotti sono intervenuti in Via Italia 103, per effettuare dei controlli e hanno visto Stefano Fazio, siracusano 37enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre cedeva lo stupefacente.

Dalla perquisizione personale sono stati trovate e sequestrate 124 dosi di cocaina, 18 dosi marijuana, un rilevatore elettrico per il controllo delle banconote, una mazza da baseball in legno e 830 euro in contanti.

Concluse le operazioni di polizia giudiziaria, Fazio Stefano è stato condotto in carcere.

© Riproduzione riservata