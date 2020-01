Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha danneggiato quattro auto e una moto posteggiate in via Riposto, a Siracusa. L’allarme è scattato intorno alle 3,30.

Le fiamme si sono propagate mandando in fumo anche una tettoia e un pannello posizionato in una ringhiera in ferro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

© Riproduzione riservata