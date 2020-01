Rapina una farmacia a Siracusa e fugge: rintracciato e denunciato

È stato arrestato l'uomo che sabato scorso ha rapinato la farmacia di via Grottasanta a Siracusa portando via solo cosmetici e profumi perché era stato messo in fuga dal titolare dell'attività. Si tratta di B.D. di anni 40 che è stato rintracciato in Piazzale Marconi e denunciato in stato di libertà.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Questura, anche grazie alla testimonianza del titolare della farmacia e di alcuni clienti che si trovavano all'interno dell'attività, l'uomo ha fatto irruzione nel locale con il volto travisato e tenendo in mano un punteruolo, si è diretto subito verso il bancone e ha puntato l'arma contro il titolare dell'attività.

Quest'ultimo ha intimato al rapinatore di andare via perché stava facendo scattare l'allarme per far intervenire la polizia e così, spiazzato dalla reazione del farmacista, l'uomo è uscito in strada e ha fatto perdere le proprie tracce. Le indagini della polizia, però, hanno consentito ugualmente di risalire al 40enne.

