Siracusa, rapina in una farmacia: portati via cosmetici e profumi

Entra a volto coperto in una farmacia e minaccia il cassiere. Un giovane, armato di un punteruolo, ha rapinato una farmacia di Siracusa portando via cosmetici ed un profumo e, non riuscendo ad impossessarsi del registratore di cassa, grazie all'intervento del proprietario è fuggito. Indaga la polizia.

Gli agenti inoltre hanno anche denunciato due uomini rispettivamente di 24 e 64 anni per aver violato le prescrizioni della misura limitativa della libertà personale cui sono sottoposti, ed un siracusano di 43 anni per detenzione illegale di un’arma bianca (un lama wakizashi). L'uomo, a seguito di un intervento per una lite in famiglia, è stato trovato in possesso della spada giapponese.

