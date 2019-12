Incidente a Siracusa, Benny e Loris amici inseparabili: uniti nella gioia e nella morte

Benny Di Maria e Loris Fazzina erano due amici inseparabili, uniti da tante passioni, come quella per il Siracusa calcio, e uniti purtroppo anche nella morte. Fatale, per entrambi, l'incidente avvenuto venerdì notte in città.

Loris Fazzina, 20 anni, si era diplomato all’istituto tecnico commerciale Rizza di Siracusa e aveva un grande talento per la grafica. Aveva vinto un concorso indetto dalla biblioteca comunale di Siracusa per il nuovo logo dell’ente. La grande passione di Loris, come di Benny, era anche il calcio e in particolare il Siracusa calcio. Entrambi, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, andavano spesso allo stadio, nella curva Anna dello stadio De Simone.

Benny Di Maria, da qualche tempo lavorava in una panineria. Tantissimi i messaggi che amici e parenti hanno voluto condividere sui social, insieme a molte foto che ritraggono i due amici sorridenti, spesso insieme.

L'auto distrutta e il dramma ad Ortigia: le prime foto dopo l'incidente mortale di Siracusa La Ford Fiesta dopo l’incidente ad Ortigia Nell’incidente di Ortigia coinvolti 4 giovani Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare uno dei giovani dalle lamiere L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino Distrutta l’auto Lo schianto sul lungomare Vittorini

