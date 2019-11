Ancora un'auto in fiamme a Siracusa. Ormai non trascorre settimana senza i vigili del fuoco siano chiamati a spegnere roghi.

La notte scorsa i pompieri di Siracusa sono dovuti intervenire per l’incendio di un’autovettura in via Paternò.

Non sono stati trovati elementi utili per stabilire le cause.

© Riproduzione riservata