Tragedia sfiorata a Floridia. Un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Bordonaro intorno a mezzanotte.

Le fiamme sono scaturite all’interno di uno sgabuzzino in cui si trovava una lavatrice lasciata accesa.

Non ci sono feriti ma diversi danni provocati dalle fiamme e dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

© Riproduzione riservata