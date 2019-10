L'incidente di Francofonte, il camionista indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale il conducente del camion con un carico di animali coinvolto nel tragico incidente di ieri sera sulla Statale 194, in prossimità di Francofonte in cui hanno perso la vita tre messinesi che viaggiavano a bordo di un’auto.

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità in questo impatto che ha provocato il decesso di Mauro Nunzio Dipasquale, 58 anni, dermatologo, che si trovava alla guida dell’auto, la madre Lucia Giudice, 90 anni, messinese, e un amica dell’uomo, Silvana Sciarrone, 49 anni, casalinga.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, lo schianto sarebbe avvenuto dopo un sorpasso, ma nessuno dei due conducenti è riuscito ad evitare lo scontro.

