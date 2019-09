Blitz antidroga a Siracusa, arrestato pusher 25enne

Staziona davanti a un portone e viene colto in flagrante durante lo spaccio. Luigi Cacciatore, 25enne di Siracusa pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri in via Italia 103 per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, dopo averlo osservato, hanno deciso di entrare in azione mentre il pusher ha tentato invano la fuga all'interno dell'androne di uno degli stabili del quartiere. Il giovane è stato quindi fermato e identificato. I carabinieri inoltre hanno recuperato una busta di plastica lanciata nel tentativo di scappare.

Nel sacchetto sono stati trovati 74 involucri preconfezionati singolarmente di cocaina del peso di 15 grammi, 38 dosi di marijuana, preconfezionate e del peso complessivo di 23 grammi, 33 dosi di hashish del peso complessivo di grammi 36 e, infine, una somma in contanti di circa 40 euro verosimilmente provento dello spaccio.

Il pusher, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere Cavadonna.

