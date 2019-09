Droga è stata trovata per strada a Siracusa. Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli Agenti delle Volanti, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato dei controlli in Via Algeri.

Lì hanno trovato e sequestrato, accanto ad un immobile, 20 bustine di marijuana, 19 di hashish e 26 di cocaina.

