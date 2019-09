Rapina a mano armata sulla Siracusa-Catania. Ieri sera, poco dopo le 20, due rapinatori a volto coperto sono entrati con pistole alla mano in un autogrill all'altezza di Priolo Gargallo e hanno portato via la cassa. Per darsi alla fuga hanno rubato poi l'auto di un cliente dell'area di servizione che stava facendo rifornimento.

Sono in corso le indagini della Polizia Stradale. Il bottino è ancora da quantificare.

