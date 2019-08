Cade in un dirupo, giovane salvata a Noto

Tragedia sfiorata oggi a Noto. Una giovane di 26 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco dopo essere finita in un dirupo a venti metri dalla strada in contrada san Corrado fuori le mura.

Il personale del nucleo speleo alpino fluviale, l'ha recuperata con l'elicottero e poi trasferita in ospedale. Secondo quanto ricostruito dagli stessi vigili, la ragazza ieri sera si era allontanata da casa e per cause da accertare è finita nel dirupo.

I familiari hanno dato l'allarme e sono scattate le ricerche. Indagano i carabinieri.

