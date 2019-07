Siracusa, sequestrati 37 monili d'avorio illegali

Vendeva abusivamente oggetti in avorio di tutti i tipi. A scoprirlo, ad Ortigia, sono stati i carabinieri del Nucleo “Cites” di Catania che, insieme ai carabinieri della stazione di Ortigia, hanno effettuato una controlli finalizzati proprio al contrasto e alla repressione del commercio di specie tutelate.

Una volta all'interno del negozio, i militari dell'Arma hanno concentrato la propria attenzione, in particolare, su 37 monili che sono poi stati sottoposto a sequestro. I carabinieri, come riporta Gaspare Urso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno chiesto sia i documenti che attestano l'acquisizione che la prova della loro lavorazione senza che l'uomo sia stato in grado di esibire i documenti. È scattato il sequestro.

