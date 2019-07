Maltrattamenti alla compagna, ai domiciliari un 38enne a Siracusa

Arresti domiciliari nei confronti di Genova Maximiliano, siracusano di 38 anni, accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna.

Dalle indagini svolte dagli investigatori della Squadra Mobile è emerso che l'uomo ha usato violenza nei confronti della convivente e in tre distinti episodi ha riportato gravi lesioni. In particolare, il 19 maggio scorso, l’uomo ha aggredito la donna causandole un trauma facciale giudicato guaribile in tre giorni.

Il giorno seguente, a causa di una lite all’interno della loro autovettura, Genova ha fermato il veicolo, scaraventando la donna fuori e procurandole un trauma cranico minore, una contusione al polso e alla spalla sinistra, giudicate guaribili in dieci giorni.

Infine, il 25 giugno scorso, nel corso di un litigio scaturito per ragioni di gelosia, Genova ha aggredito ancora una volta la compagna con violenza, causandole ferite guaribili in trenta giorni.

L’uomo è stato condotto ai domiciliari con il divieto di comunicare con la sua ex compagna con qualsiasi mezzo.

