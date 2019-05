Siracusa, l'assessore Bandiera sul peschereccio affondato a Malta: "Seguiamo la vicenda"

"Siamo in stretto e continuo contatto con la famiglia e con il comandante dell’imbarcazione, Fabio Sapienza, che in questo momento si trova a Malta", lo ha detto l’assessore regionale per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, in merito al peschereccio siracusano Zaira, affondato al largo di Malta nelle scorse settimane per le proibitive condizioni meteo-marine.

"Fin da subito abbiamo fornito il necessario supporto legale e stamattina mi sono recato con l’armatrice, moglie del comandante dell’imbarcazione, presso la Capitaneria di Porto di Siracusa, per verificare gli aspetti tecnico-normativi legati all’esigenza di riportare a Siracusa, il motopesca, che in queste ore si trova a Malta. D’intesa con Musumeci - conclude -, presenteremo un emendamento che ci consentirà di dotarci dello strumento normativo necessario per sostenere pescatori, armatori e marinerie vittime di naufragi".

