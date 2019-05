Priolo Gargallo, non le affidano la figlia e danneggia l'auto del suo ex: arrestata

Danneggia l'auto dell'ex convivente e della sua nuova compagna a Priolo Gargallo. I carabinieri sono intervenuti in un’abitazione di via Bondifè a causa di un’aggressione in atto da parte di una donna, G. M., di Augusta di 47 anni. La donna ha danneggiato la porta dell’abitazione, la sua autovettura, insultando e minacciando di morte entrambi. Si tratta della seconda volta nel giro di pochi giorni. La 47enne è stata quindi bloccata e arrestata per danneggiamento aggravato.

La quarantasettenne, oltre ad essere spinta da gelosia, ha aggredito il suo ex per l’affidamento congiunto della figlia minore, temporaneamente però affidata dal Tribunale per i minori solo al padre.

Nello specifico, nel corso della seconda aggressione all’ex convivente, la donna si era allontanata all’arrivo della pattuglia dei carabinieri. Al suo ritorno si è scagliato contro l’autovettura di famiglia, distruggendo specchietti retrovisori, spazzola tergicristalli anteriore e posteriore e il vetro parabrezza anteriore.

La donna si trova agli arresti domiciliari.

