Priolo Gargallo, segnalazioni alla prefettura per guida in stato di ebrezza e droga

A bordo dello scooter senza casco, alla guida con la revisione scaduta e sprovvisti di assicurazione o in stato di ebrezza. I carabinieri della compagnia di Siracusa a Priolo Gargallo e nella frazione di Città Giardino hanno elevato otto multe e decurtato un totale di cinque punti dalle patenti di guida.

Nell’arco della nottata i militari nel corso di posti di controllo lungo le arterie stradali più trafficate, come la Sp 114, e all’interno del centro abitato priolese, hanno controllato oltre 153 veicoli, sanzionando due giovani alla guida del proprio ciclomotore senza casco, di cui uno sprovvisto di patente ed assicurazione, quattro automobilisti con revisione più volte scaduta, e due conducenti alla guida di autovetture sprovviste di assicurazione. Il codice della strada prevede come sanzione amministrativa per la guida senza casco, la decurtazione di cinque punti patente ed il fermo amministrativi del veicolo per due mesi.

I militari durante i posti di blocco hanno effettuato controlli con l'etilometro, che hanno portato invece alla denuncia a piede libero di due uomini siracusani, di 36 e 26 anni, alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolemico riscontrato rispettivamente di 1,82 g/l ed 1,58 g/l, ben al di sopra quindi del limite di 0,5 g/l consentito dalla legge. I militari hanno segnalato alla prefettura, tre giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente di hashish, marijuana e cocaina con contestuale ritiro della patente.

Sono state controllate anche le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Così sono state denunciate tre persone per inosservanza degli obblighi previsti dagli arresti domiciliari e per la violazione dell’obbligo di dimora in quanto non sono stati trovati all’interno delle rispettive abitazioni negli orari previsti.

© Riproduzione riservata