Augusta, scoperti e sequestrati 500 mila prodotti non sicuri

Scoperti e sequestrati in un negozio gestiti da cinesi ad Augusta 500.000 prodotti non sicuri. I finanzieri hanno trovato 16.067 giocattoli privi di marchio CE autentico recanti marchi e loghi di noti personaggi dei cartoni animati amati dai bambini, 431.924 prodotti commerciali non conformi alle previsioni previste nel codice del consumo.

L’impegno profuso dalla guardia di finanza a tutela dell’economia legale ha, dunque, consentito evitare la vendita di articoli destinati a una vasta platea di clienti, compresi bambini. È stato trovato un elevato numero di giocattoli commercializzati, privi del previsto marchio di sicurezza, che avrebbe fruttato all’attività commerciale oltre 5 mila euro di guadagno.

© Riproduzione riservata