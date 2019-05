Spaccia droga nel suo bar a Floridia: arrestato 67enne

Il titolare di un bar di Floridia è stato sorpreso a spacciare marijuana e hashish. I carabinieri hanno arrestato Salvo Ierna, di 67 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno notato uno strano via vai di giovani nei pressi del bar di via Pascoli di cui è titolare Ierna. Per questo è scattata la perquisizione all’interno dell’esercizio commerciale. I militari hanno trovato al di sopra di un pannello del controsoffitto del bagno, usato solo da Ierna, 25 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish divisi in altrettante dosi, oltre a 175 euro.

Nel momento in cui i carabinieri hanno fatto ingresso nel locale, due giovani hanno cercato di fuggire per evitare il controllo, ma immediatamente notati dai militari sono stati bloccati. I due avevano addosso quattro dosi di marijuana ed una dose di cocaina.

Entrambi sono stati quindi segnalati all’autorità prefettizia come assuntori di droga. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio circa 1000 euro.

Per Ierna autorità giudiziaria ha disposto la detenzione domiciliare in attesa di rito direttissimo.

© Riproduzione riservata