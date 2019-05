Paninoteca distrutta ad Avola, gara di solidarietà

Non si è fermata ai semplici post su facebook la solidarietà e l'incoraggiamento ai titolari della paninoteca di via Labriola distrutta da un incendio sabato sera ad Avola. Le fiamme sono divampate intorno alle 19 subito dopo l'apertura dell'attività commerciale, un episodio su cui sono in corso accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione di Avola intervenuti sul posto assieme ad una Volante della polizia e ai vigili urbani.

Gli amici del titolare della paninoteca, Sebastiano Rossitto, sempre attraverso facebook hanno dato vita con moltissime adesioni di cittadini e commercianti ad una vera e propria gara di solidarietà avviando le basi per una raccolta di somme con l'intenzione di sostenere finanziariamente il giovane titolare della paninoteca andata completamente distrutta dal fuoco, senza poter salvare neppure le apparecchiature interne.

Il messaggio è quello di aiutare Seby a risollevarsi dalla grave perdita subita per la distruzione del mezzo dove lavorava assieme alla giovane fidanzata. All'appello degli amici del giovane commerciante fino a ieri hanno risposto in tanti, compresi dei commercianti della vicina Noto, così come sono diverse le iniziative messe a punto per la raccolta dei fondi per fare attivare al titolare della paninoteca una nuova attività commerciale e continuare a lavorare.

