È morto l’imprenditore Carlo Ventura, ex vicepresidente del Siracusa calcio

Si è spento questa l'imprenditore Carlo Ventura ex vicepresidente del Siracusa Calcio. Era conosciuto anche nel capoluogo aretuseo per essere stato negli anni '70, l'imprenditore di un grissinificio, insieme al fratello Carmelo.

Ma il nome di Carlo Ventura è ricordato da molti per le sorti del Siracusa Calcio. Ventura è stato stato il vice presidente della società sotto la gestione di Pippo Imbesi, ma ha continuato la squadra azzurra da tifoso sia in casa che in trasferta.

Arriva anche il cordoglio del Siracusa Calcio che il una nota: "Si associa al dolore della famiglia per la scomparsa di Carlo Ventura, imprenditore, già vice presidente della società nella gestione del presidente Pippo Imbesi da sempre vicino alle sorti del sodalizio azzurro. Elegante ed ironico tifoso del Siracusa ha sempre seguito come sportivo la squadra azzurra. La terra ti sia lieve e come sempre Forza Siracusa!"

© Riproduzione riservata