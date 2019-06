Il Siracusa rinuncia all'iscrizione in C: "Non ci sono le condizioni per andare avanti"

"Il Siracusa non si iscriverà al prossimo campionato di Lega Pro. Non hanno portato a nulla di concreto le varie interlocuzioni dei giorni scorsi con diversi soggetti". Lo ha detto l'ad del Siracusa, Nicola Santangelo, spiegando le ragioni che hanno costretto la società azzurra a prendere questa decisione.

"La società aveva bisogno di capitali entro il 24 giugno - le parole dell'ad in una nota - Obiettivamente era impossibile far fede a tutti gli impegni in scadenza lunedì. Non c'erano più le condizioni per poter andare avanti. Il nostro ringraziamento va a chi ha collaborato con questa società e a chi è stato sempre presente allo stadio. Grazie al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, all'amministrazione comunale ed al Consiglio comunale per aver provato fino alla fine a dare una mano per salvare il Siracusa". (ITALPRESS)

© Riproduzione riservata