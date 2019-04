Avola, spaccio di droga: 27enne dai domiciliari al carcere

Alex Caringi, avolese di 27 anni, finisce in carcere. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola, hanno eseguito un ordine per la carcerazione, in regime di arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo deve scontare la pena residua di 1 anno, 1 mese e 14 giorni e pagare una pena pecuniaria di 12 mila euro poiché riconosciuto colpevole del reato di spaccio di droga commesso ad Avola il 13 luglio 2015.

