Fatale la sconfitta con lo Jonica, il Siracusa esonera l'allenatore Peppe Mascara

La sconfitta per 2-0 rimediata dal Siracusa sul campo della Jonica, nel match valido per la settima giornata del campionato di Eccellenza (girone B), costa la panchina al tecnico Giuseppe "Peppe" Mascara. La squadra azzurra è ferma al sesto posto in classifica con quattro vittorie e tre sconfitte in sette giornate. Nel 2024 si celebrerà l’anno del centenario del Siracusa.

La nota del club

Il club aretuseo, attraverso una nota, ha ufficializzato l'interruzione del rapporto di lavoro con l'allenatore Mascara. "L’Asd Siracusa Calcio 1924, in base al responso di questo primo quarto di campionato e alla luce dei valori sinora espressi dalla formazione azzurra, comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatori della prima squadra Giuseppe Mascara e il suo secondo Umberto Fabiano. A entrambi i tecnici i dovuti ringraziamenti per il lavoro svolto insieme ai più sinceri auguri per il prosieguo delle loro rispettive attività professionali". Domenica prossima (30 ottobre) il Siracusa torna in campo allo stadio "De Simone" nella gara casalinga contro il Mazzarrone. Il club catanese nell'ultimo turno ha perso 2-1 il match interno contro il Taormina e in classifica occupa la decima posizione.

La lunga carriera da calciatore: Palermo, Catania e....Dubai

Peppe Mascara, nato a Caltagirone (Catania) ha iniziato l'avventura alla guida tecnica del Siracusa nello scorso. Nella lunga carriera da calciatore Mascara, 43 anni ad agosto, ha indossato le maglie del Catania (in due occasioni, nel 2003-2004 e nel periodo 2005-2011), per un totale di 226 presenze e 58 gol, del Palermo (2001-2003, 38 presenze e 8 gol in maglia rosanero) e del Siracusa (31 presenze e 14 gol nella stagione 2014-2015). Da calciatore professionista ha giocato anche per Avellino, Genoa, Perugia, Napoli, Novara, Pescara e un'esperienza nella stagione 2012-2013 a Dubai con la firma biennale con l'Al-Nasr dove ritrova Walter Zenga allenatore dopo aver lavorato insieme al Catania.

Quel gol al Palermo da centrocampo

Il 1º marzo del 2009 Mascara, con la maglia del Catania, nel corso del derby contro il Palermo disputato allo Stadio Renzo Barbera (poi conclusosi con la vittoria per 4-0 in favore degli etnei), ha segnato un gol con un tiro al volo da 50 metri. Per questa rete, il 14 giugno seguente ha ricevuto il premio come "Miglior Goal dell'anno" in occasione del Golden Goal 2009.

Gaspare Cacciola è il nuovo allenatore del Siracusa Il Siracusa ha affidato a Gaspare Cacciola l’incarico di allenatore della prima squadra al posto di Peppe Mascara. Per Cacciola si tratta di un ritorno: nella stagione 2018-19 ha guidato la Berretti azzurra, arrivando ai quarti di finale nazionale. Ha guidato oggi il primo allenamento, insieme al nuovo preparatore atletico Lorenzo Mirabella. A seguire nella sala stampa del “De Simone” la presentazione ufficiale.

