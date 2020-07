Serie C: il Catania vince e passa il turno dei play off, la Sicula Leonzio conquista la salvezza

Rimonta e vittoria che vale l’accesso al secondo turno. Al Massimino il Catania batte la Virtus Francavilla per 3-2 e supera il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Dopo lo spavento iniziale con gli ospiti avanti per 0-2 nei primi 20 minuti grazie ai gol di Perez e Vazquez, a cavallo tra il primo e il secondo tempo gli etnei pareggiano i conti con Biondi al 27' e con Curcio su calcio di rigore al 56'. La Virtus al 66' perde Vazquez per espulsione e il Catania pressa fino a trovare il gol della sicurezza con Pinto che al 93' fissa il punteggio sul 3-2.

Nelle altre tre partite di giornata, invece, tutti pareggi a reti bianche che come da regolamento garantiscono il pass alla squadra meglio classificata. E’ così che il Padova supera il turno pareggiando 0-0 tra le mura amiche contro la Sambenedettese. Finale movimentato, invece, a Catanzaro dove il Teramo nei minuti finali perde ben due giocatori per espulsione. Un pari a reti inviolate che favorisce i calabresi così come accaduto a Novara dove i padroni di casa chiudono sullo 0-0 l'incontro interno con l’Albinoleffe e accedono al secondo turno.

Domani la chiusura di questo primo quadro con la sfida tra Ternana e Avellino. Al turno successivo oltre a Sudtirol e Potenza (ha rinunciato invece il Pontedera) ammesse da teste di serie, saranno presenti anche Alessandria, Robur Siena, Feralpisalò e Triestina per effetto delle rinunce di Pro Patria, Arezzo, Modena e Piacenza.

Per quanto riguarda l'altra siciliana impegnata in serie C, ma nei play out, la Sicula Leonzio vince per 1-0 e si salva: una rete di Catania condanna il Bisceglie alla retrocessione in D.

© Riproduzione riservata