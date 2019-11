Sicula Leonzio, finisce con un pari il match con il Francavilla

Finisce con un pareggio 1-1 il match Sicula Leonzio-Virtus Francavilla. Nonostante l'ottima prestazione, i bianconeri non riescono a ottenere il vantaggio in casa al “Sicula Trasporti Stadium”.

Il primo punto è della Sicula con Lescano che porta in vantaggio la squadra. Diversi i tentativi di raddoppio fermati dalla difesa della Virtus Francavilla che al 33' segna il pareggio. Risultato che rimane invariato per tutto il secondo tempo con i pugliesi che hanno tentato tutto per difendere la rete.

Deluso mister Giovanni Bucaro: "Anche oggi avremmo meritato qualcosa di più, avremmo meritato la vittoria per come abbiamo giocato. Siamo tutti rammaricati ma mi auguro che continueremo a crescere e ad ottenere più vittorie da domenica prossima in poi".

"Se devo trovare un errore - continua -, sicuramente il passaggio negli ultimi venti metri. Ancora presente nella squadra la paura di vincere e su questo dobbiamo lavorare. Ma sono contento su come abbiamo sviluppato la partita, abbiamo dato tutto. Ci dispiace non avere dato soddisfazione al presidente e a Ghirelli che era venuto a vedere la partita".

Positivo il portiere Emanuele Nordi: "Ci dispiace perché volevamo vincere questa partita a tutti i costi ma dobbiamo essere fiduciosi perché siamo in ripresa, i risultati lo confermano. Da ora in poi dobbiamo recuperare punti, la squadra ha dimostrato che c'è e che vuole migliorare".

