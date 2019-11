Sicula Leonzio, domani a Lentini ci sarà anche il presidente della Lega Pro

Francesco Ghirelli, il presidente della Lega Pro, domani sarà a Lentini per fare visita alla Sicula Leonzio. Il presidente assisterà alla partita di campionato fra i padroni di casa e la Virtus Francavilla in programma domenica, 17 novembre, alle 15.

«La nostra società - dice il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi - è orgogliosa per questo momento di incontro e condivisione con il presidente Ghirelli. La visita del presidente Ghirelli è sinonimo di vicinanza e attenzione della Lega Pro nei confronti della Sicula Leonzio. Ringrazieremo il presidente Ghirelli con una targa celebrativa durante l'intervallo».

Intanto sono 22 i convocati dall’allenatore Giovanni Bucaro per la 15ª giornata di campionato di Serie C Girone C. Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: 12. Governali Francesco, 1. Nordi Emanuele;

DIFENSORI: 16. De Rossi Andrea, 13. Parisi Tino, 5. Petta Andrea, 3. Sabatino Sergio, 19. Sosa Cristian, 21. Tafa Shaqir;

CENTROCAMPISTI: 6. Cozza Walter, 8. Esposito Gianluca, 20. Maimone Giuseppe, 29. Megelaitis Linas, 23. Palermo Marco, 4. Sicurella Giuseppe, 30. Sidibe Aboubacar;

ATTACCANTI: 14. Bariti Davide, 7. Grillo Paolo, 32. Lescano Facundo, 17. Manfrè Cataldi Matteo, 11. Scardina Filippo, 27. Vitale Vincenzo, 18. Terranova Danilo.

© Riproduzione riservata