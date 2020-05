GF, il siracusano Salvo provoca Cristina: "A 48 anni non ha ancora messo su famiglia"

Pioggia di critiche sull'ex concorrente del Grande Fratello, Salvo Veneziano, originario di Siracusa, per alcune frasi considerate sessiste pronunciate nei confronti di Cristina Plevani, con lui nella casa più spiata d'Italia nella prima storica edizione del reality show.

Durante una diretta su Instagram con la messinese Marina La Rosa, altra ex coinquilina della casa, Veneziano ha parlato della Plevani (vincitrice della prima edizione) chiedendole idealmente: "Come mai non ha ancora messo su famiglia a 48 anni?".

Pronta la replica della Plevani sui social: "Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 alle 21:30. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido. Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l'argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora sì".

PIZZAIOLO DI SIRACUSA "Elisa De Panicis è da scannare", le frasi choc di Salvo Veneziano al GFVip: web in rivolta

La Plevani ha duramente attaccato Veneziano, sottolineando come con lui non ci sia mai stata una amicizia.

© Riproduzione riservata