Siracusa celebra Santa Lucia, la lunga diretta video della festa

Siracusa celebra Santa Lucia. Il giorno della festa viene raccontato minuto dopo minuto in questa diretta video, nuova tappa del lungo viaggio nelle tradizioni siciliane che stanno conducendo TGS ed RTP.

Per il secondo anno, infatti, le due emittenti seguono dal vivo la processione del simulacro dalla cattedrale al santuario di Santa Lucia al Sepolcro dove la vergine, secondo tradizione, andrà a «coricarsi».

La trasmissione condotta da Salvo La Rosa è realizzata con il supporto tecnico di VideoBank. Diretta fino alle 23, con una sola «finestra» per il TG alle 20,20. Dalle postazioni tv lungo il percorso del simulacro, interverranno lo stesso La Rosa e Aurora Fiorenza, con numerosi ospiti.

La processione scende verso la Fonte Aretusa per varcare, nel tardo pomeriggio, Porta Marina, per il saluto di marinai e militari che fanno suonare a festa le sirene delle navi. Lasciata la Marina, santa Lucia si dirigerà verso il ponte a lei intitolato dove si fermerà alcuni minuti.

Quando il corteo è ormai sulla terraferma, inizia la salita di corso Umberto, poi per viale Regina Margherita avvicinandosi al cuore della Borgata Santa Lucia e alla basilica sorta nel luogo dove la giovane vergine venne sottoposta alla tortura e al martirio. Qui il simulacro verrà sistemato sull'altare maggiore dove resterà dinanzi ai fedeli per i successivi sette giorni e si preparerà poi all'«Ottava», cioè al ritorno in Cattedrale che avviene sempre con una lunga processione a cui partecipano anche i vigili del fuoco in ricordo del terremoto del 13 dicembre 1990.

