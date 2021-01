Palazzolo Acreide, i ristoratori occupano l'Aula consiliare: il video della protesta

Il coronavirus ha provocato una profonda crisi del settore della ristorazione e ha rimesso in discussione quello che è stato costruito in questi anni. A Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, i ristoratori hanno appeso i loro grembiuli all'esterno del Comune.

Un gesto simbolico per dire che è giunto il momento di intervenire con una serie di provvedimenti utili per rilanciare il sistema. Palazzolo Acreide, che conta circa 8.500 abitanti, fonda quasi completamente la propria economia sul settore turistico, vantando una ristorazione di eccellenza unica nel territorio regionale con 32 ristoranti, 3 pasticcerie e 12 bar, con un indotto complessivo che dà lavoro a circa 400 persone.

Ecco perché i ristoratori di Palazzolo hanno deciso di inviare una nota rivolta al Presidente della regione siciliana Nello Musumeci, al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte e al sindaco di Palazzolo Salvatore Gallo.

L'intervista a Gianni Savasta, della Trattoria del Gallo.

© Riproduzione riservata