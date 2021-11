Un ologramma di Antonello da Messina spiega l'Annunciazione al museo Bellomo di Siracusa

Un ologramma di Antonello da Messina guida i visitatori del Museo di Palazzo Bellomo di Siracusa che ammirano la sua opera l’Annunciazione, spiegando alcuni dettagli sulla Vergine e sull’Arcangelo Gabriele ed interagendo direttamente con i visitatori. La demo, realizzata dall’Università di Catania, è stata presentata al RO.ME - Fiera Internazionale sui Musei, i Luoghi e le Destinazioni Culturali, tenutasi dal 17 al 19 novembre a Roma nel corso della sessione ’Digital Transformation nei musei e nell’artè. Ad illustrarla è stato, insieme con l’ingegner Ignazio Infantino dell’Icar-Cnr, il prof. Giovanni Maria Farinella, docente di Machine Learning nel Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo. Si tratta di una ‘invenzionè realizzata nell’ambito del progetto Value, un sistema che permette ai visitatori, tramite un kit indossabile, di essere assistiti ’virtualmente mediante l’uso della realtà aumentata durante l’osservazione di un bene o di un’opera in un museo. Nel corso della fiera internazionale di Roma era presente uno stand dei partner del progetto Value (Xenia Gestione Documentale, Università di Catania, Imc Service, Icar-Cnr e Capitale Cultura group).

© Riproduzione riservata