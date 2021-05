L'Infiorata di Noto, ecco il video: corteo e musica nel segno di Dante

Torna a Noto “E quindi uscimmo a riveder le stelle” - 42esima Infiorata. Ed ecco il video con il commento di Salvo La Rosa.

Torna il grande evento che quest'anno è dedicata a Dante Alighieri, inserito tra le manifestazioni per i 700 anni dalla sua nascita, e prende spunto dal celebre verso che chiude l’Inferno. Un augurio a superare il buio di questi mesi.

L’anno scorso l’Infiorata si svolse in pieno lockdown e Salvo La Rosa dagli studi televisivi si collegò con la cittadina barocca. Quest'anno Tgs è sul posto per documentare questo appuntamento tradizionale che parte con un piccolo corteo di figuranti, dinanzi alla scenografica scalinata del Duomo di Noto: ogni anno il corteo storico è uno dei momenti più sentiti dell’Infiorata e ripropone la nascita della città barocca dopo il catastrofico terremoto del 1693. Il lockdown fermò la raffigurazione dello scorso anno e permette un piccolo corteo in questo 2021 di ripartenza.

La seconda parte della diretta, a partire dalle 20 è un concerto di Mario Incudine e Carlo Muratori, con pezzi inediti raccolti sotto il titolo Dolce Stil Noto, dal sagrato della chiesa del SS. Salvatore. Al termine del concerto un videomapping a cura di Elisa Nieli. Al fianco di Salvo La Rosa, c'è la "voce" della manifestazione, Mimmo Contestabile.

