Noto non rinuncia all'Infiorata, il video dell'evento su Tgs

Il coronavirus non ferma l'Infiorata di Noto che, anche se in un’edizione sui generis che non prevede cortei, spettatori, folla, torna ad allietare la città.

Ecco il video della manifestazione, in onda su Tgs, con il commento in studio di Salvo La Rosa. Sono stati in tanti gli artisti a voler dare il loro contributo: oltre a Beppe Fiorello, anche Chiara Ferragni, Leo Gullotta, Margareth Madè e Giuseppe Zeno hanno inviato un video di auguri. E il cantautore Mario Incudine passeggerà tra le vie deserte del centro storico di Noto proponendo un suo cunto speciale, di amore per Noto, la Sicilia e il mondo intero.

