Borgo dei Borghi, la Sicilia sfiora la vittoria: secondo posto a Palazzolo Acreide

La Sicilia sfiora la vittoria per il secondo anno consecutivo ma cede lo scettro all'Emilia Romagna: il Borgo dei Borghi 2019 è Bobbio, in provincia di Piacenza.

Il secondo posto se lo aggiudica invece Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, che ha rappresentato la Sicilia battendo Gangi e Castelmola. La finalissima è stata condotta da Camila Raznovich su Rai1 mentre la vittoria è stata decretata, oltre al televoto, dai tre giurati presenti ieri sera in studio: Philippe Daverio, Margherita Granbassi e Mario Tozzi.

In occasione della finalissima, in tanti a Palazzolo Acreide hanno atteso il verdetto davanti a un maxi schermo, insieme al sindaco Salvatore Gallo. Un risultato che non ha però il sapore della sconfitta: "Siamo il secondo Borgo più bello d'Italia. Il primo in Sicilia - si legge sulla pagina Facebook del comune di Palazzolo Acreide - Ed oggi siamo doppiamente contenti per l'agrimontana dalle presenze record! Grazie Palazzolo, grazie Sicilia".

