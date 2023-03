Il comandante Santuccio: così abbiamo scoperto i ladri digitali di Lentini

Il maggiore Stefano Santuccio, comandante della compagnia di Augusta, svela come hanno catturato i ladri digitali di Lentini.

Il modus operandi era quasi sempre lo stesso: una volta sfondato l’ingresso dell’esercizio commerciale, due uomini irrompevano rapidamente all’interno del locale preso di mira e, in pochi minuti, rubavano qualsiasi cosa gli capitasse sotto tiro.

I malviventi anche la vigilia di Natale non si erano dati tregua; mentre ogni famiglia si riuniva per i tradizionali festeggiamenti, i due ladri effettuavano l’ennesima scorribanda inducendo, nei giorni successivi, alcuni negozianti finanche a dormire all'interno delle proprie attività commerciali per prevenire ulteriori furti.

© Riproduzione riservata