Lei era su una nave, lui nascosto in campagna: presi due fuggitivi del blitz antimafia a Siracusa

Sono stati catturati due fuggitivi dell’operazione Agorà, che nei giorni scorsi ha inferto un colpo durissimo alla mafia catanese e nel Siracusano. I carabinieri hanno arrestato Gesualdo Briganti, 66 anni, ritenuto il referente del clan Nardo nel comune di Francofonte, e Tiziana Bellistri, 38 anni. Il primo è stati presi seguendo le tracce di un’automobile con cui due persone si recavano da lui in una casa di campagna di proprietà della coppia, nel comune di Militello di Val di Catania.

La donna, invece, era stata individuata a bordo di una nave che stava per attraccare al porto di Palermo. I militari sono saliti a bordo mentre la nave era ancora in alto mare e l’hanno arrestata. I due sono stati trasferiti in carcere.

Nel video il pedinamento di Gesualdo Briganti.

