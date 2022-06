Sette furti e una rapina in due mesi, due arresti e un'altra misura a Siracusa - LE IMMAGINI

In meno di due mesi avevano messo a segno ben sette furti e una rapina. Nei confronti di tre giovani siracusani la squadra mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare con la quale il gip ha disposto per un 27enne la custodia in carcere, per un coetaneo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e per un 31enne l’obbligo di dimora e di permanenza domiciliare notturna.

I tre, che talvolta operavano in gruppo, altre singolarmente, da marzo a maggio avevano messo a segno sette furti, una rapina ed anche un indebito utilizzo di carta di credito derubata ad un'anziana. Le vittime privilegiate dal terzetto erano i grandi supermercati. In un’occasione è stato rubato un furgone Sda. Uno dei tre era evaso dagli arresti domiciliari per compiere ulteriori furti.

L'indagine si è avvalsa dei filmati estrapolati dai sistemi di video sorveglianza presenti nelle zone dove si sono verificati i vari eventi. Nel video diffuso dalla polizia alcune immagini.

